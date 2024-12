Panserraikos, da Grécia, anuncia a contratação de Gabriel Pires, ex-Fluminense

Gabriel Pires não teve regularidade no Fluminense na temporada de 2024 - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense confirmou mais uma saída em seu elenco para a temporada 2025. Trata-se de Gabriel Pires, que rescindiu com o clube, de forma oficial, para acertar com o Panserraikos, da Grécia.

O jogador chegou ao clube carioca no início da temporada. No entanto, não teve muito espaço e também sofreu com muitas lesões. Neste período, atuou em apenas oito partidas. Além disso, o jogador foi um dos maiores alvos de críticas da torcida durante a temporada de 2024.

Ao longo da carreira, o atleta já teve passagens por alguns clubes na Europa. Ainda jovem, defendeu a Juventus, da Itália. Ele ainda tem passagens por Pro Vercelli, Spezia e Livorno, da Itália, Leganés, da Espanha, e Benfica, de Portugal.

Antes de vir para o Brasil, atuou pelo Al-Gharafa, do Qatar. Em 2023, defendeu o Botafogo e também teve problemas físicos no rival do Tricolor. Mesmo assim, chegou ao clube de Laranjeiras para a temporada 2024 e não conseguiu se firmar.

