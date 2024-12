De olho no mercado, Botafogo tem interesse em Almirón, do Newcastle

Miguel Almirón, meia paraguaio do Newcastle, está no radar do Botafogo para 2025 - (crédito: Foto: Divulgação/ Newcastle)

Apesar da temporada mágica, com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo passará por mudanças em seu elenco para 2025. Nesse sentido, o clube carioca está de olho em Miguel Almirón, meia paraguaio do Newcastle, da Inglaterra, para reforçar o grupo. A informação é do portal “ge”.

No momento, o Alvinegro fez uma sondagem para saber os valores e entender a situação do jogador, de 30 anos, que perdeu espaço com o técnico Eddie Howe nesta temporada. Ele, então, esteve em campo em dez oportunidades, porém a maioria vindo do banco de reservas.

Apesar de considerar o jogador uma boa aquisição ao elenco, o clube não pretende fazer um investimento alto em um atleta de 30 anos, que pode não render frutos financeiros a médio prazo.

De acordo com a imprensa estrangeira, o Newcastle pede, no mínimo, US$ 10 milhões (R$ 61,5 milhões, na cotação atual). John Textor gosta do futebol do jogador, porém o Botafogo ainda não fez a proposta oficial, algo que depende de um entendimento sobre os valores.

Revelado pelo Cerro Porteño, do Paraguai, Miguel Almirón tem passagens por Lanús e Atlanta United até chegar ao Newcastle, clube que defende desde 2018.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.