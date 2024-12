Internacional fará amistoso com a seleção do México em janeiro

Seleção do México far - (crédito: Foto: Divulgação/ Seleção Mexicana)

O Internacional fará um amistoso de pré-temporada contra o México no dia 16 de janeiro, no Beira-Rio. A oportunidade ocorre com o aval da Adidas, que é fornecedora de material esportivo tanto para a seleção mexicana quanto para o Colorado. Assim, o Internacional poderá lançar em grande estilo a sua camisa comemorativa aos 50 anos da conquista do Brasileirão de 1979, o último que ganhou e que é histórico. Afinal, foi o único título brasileiro conquistado de forma invicta.

Mas também será uma oportunidade para o México, que jogará pela primeira vez com a versão de 2025 de sua camisa.

Aliás, o México aproveitará a convocação, que deverá contar apenas com atletas que atuam no futebol mexicano, para jogar também um amistoso no Monumental de Núñez contra o River Plate, outra equipe que utiliza uniforme da Adidas.

Agora, resta saber se o técnico Roger Machado usará força máxima. Afinal, o time ainda estará no início da pré-temporada, já que a reapresentação será apenas no dia 6 de janeiro, dez dias antes da partida.

O jogo, assim, deverá ser o último antes da estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho, que começará no dia 22.

