Quinteros deixa o Vélez e será o novo treinador do Grêmio

Quinteros se despede do Vélez e assinará com o Grêmio nas próximas horas - (crédito: Foto: Divulgação/ Velez)

O Grêmio deve anunciar oficialmente, nas próximas horas, a contratação do treinador Gustavo Quinteros, que recentemente foi campeão argentino comandando o Vélez Sarsfield. Na noite de Natal, o argentino naturalizado boliviano foi às redes sociais e se despediu dos torcedores do clube argentino.

“Estou falando para todos os torcedores do Vélez que, com muita tristeza, não continuarei na próxima temporada. Esperei o fim da atual temporada para me reunir com os dirigentes. Estivemos reunidos nos dias 23 e 24 para falar sobre o projeto esportivo. Mas senti a necessidade de que, como treinador, tenho objetivos profissionais para cumprir. Após tantos dias, não foi possível o acordo. Quero agradecer a confiança e por ter dirigido este grande clube. Estou tranquilo pelo excelente trabalho de todos no Vélez, chegamos em três finais e ganhamos o Campeonato Argentino. Terminamos uma temporada maravilhosa. Saio com dor, pois quero muito sucesso ao clube e tenho carinho por todos.”

Ao mesmo tempo, o Vélez Sarsfield, em suas redes sociais, publicou uma nota de despedida.

“Adeus, Gustavo! O treinador campeão do futebol argentino decidiu não renovar seu vínculo com o clube. Sucessos!” diz a publicação feita nas redes sociais.

Quinteros é esperado em Porto Alegre para assinar o contrato no máximo até esta sexta-feira. Especula-se que ele receberá cerca de R$ 600 mil mensais por um ano de vínculo, com renovação automática caso alcance metas que ainda serão divulgadas.

Raio-X de Quinteros

Quinteros começou a carreira na base do Newell’s Old Boys, no início dos anos 80, mas quando se profissionalizou não conseguiu se vincular a times tradicionais da Argentina e foi tentar a sorte na Bolívia. Por lá, se destacou e passou a jogar em um dos principais times do país, The Strongest. E aceitou o convite para se naturalizar boliviano, logo sendo convocado para a seleção da Bolívia. Fez parte da equipe que disputou a Copa do Mundo de 1994. Seguiu carreira em terras bolivianas até 1997, quando foi para o San Lorenzo da Argentina, onde encerrou a carreira em 1999.

Se tornou treinador em 2003, comandando o San Lorenzo. Depois, passou por clubes bolivianos, paraguaios, equatorianos, além de Tijuana (México), Al Nassr (Arábia Saudita) e Al Wasl (Emirados Árabes).Isso até assumir o Colo-Colo em 2020. Ficou três anos no comando do Colo-Colo e, em 2024, chegou ao Vélez. Mas, agora, assinará com seu primeiro clube brasileiro, o Grêmio.

