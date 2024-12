São Paulo pediu para CBF não convocar William Gomes para Sul-Americano Sub-20

O atacante William Gomes era nome praticamente certo na lista da Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano, na Venezuela. Contudo, um pedido do São Paulo fez com que o jogador ficasse fora da convocação, que aconteceu semana passada.

O jogador participou de um período de treinos com a seleção sub-20 na Granja Comary no mês de novembro. Contudo, o Tricolor e o técnico Luis Zubeldía pediu que ele ficasse fora da convocação. O motivo é que o treinador deseja ter o atacante com o restante do elenco na pré-temporada que vai acontecer em Orlando, nos Estados Unidos.

O São Paulo viaja no dia 8 de janeiro para iniciar sua pré-temporada. Já a Seleção Brasileira sub-20 se apresenta na Granja Comary no dia 7 e o Sul-Americano será disputado entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. Mas na visão do Tricolor, o atacante terá uma maior valorização comercial atuando pela equipe no Paulistão do que na competição de seleções.

Além disso, o São Paulo viu o setor do ataque ficar desfalcado após as saídas Wellington Rato, que foi para o Vitória, e de Rodrigo Nestor e Michel Araújo para o Bahia. Hoje, Lucas, Ferreira e Erick são os principais pontas do elenco tricolor.

William Gomes pode ter ano de afirmação no São Paulo

Por fim, a diretoria entende que William Gomes pode ter um ano de afirmação caso permaneça em 2024. Aliás, na última temporada, o Tricolor fez 16 jogos e marcou três gols. Em 2025, a tendência é que Zubeldía dê mais chances ao jovem e que ele acabe se valorizando no mercado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.