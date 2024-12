Santos busca acelerar reformulação e chegadas após anúncio de Caixinha

Após anunciar a contratação do técnico Pedro Caixinha, o Santos agora busca acelerar o processo de reformulação de elenco e a chegada de reforços para a próxima temporada. A diretoria do Peixe tenta montar um elenco com as características do novo treinador, que possui um estilo de jogo agressivo e ofensivo.

Na visão do departamento de futebol, é preciso acelerar o planejamento. Muito por conta da demora para anunciar um treinador. A diretoria entende que o Peixe atrasou muito o planejamento de 2025 por demorar para acertar o nome de um novo comandante. Além disso, o clube deseja que o elenco esteja praticamente formado para a pré-temporada, que será realizada nos Estados Unidos.

Contudo, a diretoria quer evitar tomar decisões apressadas que necessitem de correções em um curto espaço de tempo. O foco é ter um elenco que esteja identificado com o modelo de jogo aliado às características do Santos e de Caixinha.

O treinador português deve se apresentar no clube nesta quinta-feira (26/12), para conversar com a equipe de scout e discutir alguns nomes. A prioridade será dos jogadores que já vinham conversando com o Santos como os casos do zagueiro Luisão e os meias Zé Rafael e Galoppo.

O que mudou neste meio tempo foi o responsável que está na frente pelas contratações. Afinal, Alexandre Gallo acabou sendo colocado na ”geladeira” e o novo CEO do Peixe, Pedro Martins, vem fazendo o papel de executivo de futebol.

Santos prepara mudanças e comportamento para 2025

Os dirigentes santistas têm evitado comentar nomes de possíveis reforços. Na visão deles, isso pode atrapalhar negociações em andamento e futuras, além de gerar uma especulação desnecessária. Contudo, além dos reforços, também existe a expectativa de Caixinha usar mais as categorias de base, algo muito pedido pela torcida em 2024.

Além disso, existe a expectativa pela mudança de postura nos embates. O time de Fábio Carille, apesar de conquistar todos os objetivos da temporada, era muito criticado pelo futebol apresentado em campo. A promessa é que o time de 2025 tenha um DNA muito ofensivo, principalmente atuando em seus domínios.

