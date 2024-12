Novo Conselho Deliberativo do Flamengo votará aprovação de contratos em janeiro

Marcelo Lomba convoca reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Agora presidido por Ricardo Lomba, o novo Conselho Deliberativo do Flamengo votará pela primeira vez a aprovação de contratos de patrocínio do clube. O encontro do órgão está marcado para o dia 7 de janeiro, e a Texaco aparece como novidade nos números da camisa.

A Texaco entra no uniforme para ocupar o espaço que pertencia à TIM, que pagava R$ 7 milhões para expor sua marca nos números – parte traseira da camisa. Em caso de aprovação, o Flamengo receberá R$ 9 milhões – no total – da nova parceira por um contrato de dois anos.

A rede ABC de supermercados planeja seguir no calção do uniforme por um pagamento de R$ 7 milhões por ano. Já a empresa InDrive propõe contrato no valor de R$ 9 milhões para estampar a marca no microfone das salas de entrevistas e em outras propriedades da FlaTV. As ofertas foram recebidas no fim da gestão de Rodolfo Landim.

A reunião ficou marcada para primeira semana oficial de Bap como novo presidente do clube. A cerimônia de posse de Luiz Eduardo Baptista ocorreu no último dia 18, mas Landim segue no cargo até 31 de dezembro.

Conselho Deliberativo do Flamengo

Líder da oposição, Ricardo Lomba venceu as eleições à presidência do Conselho Deliberativo com larga vantagem. O, agora, presidente do órgão superou seu concorrente, Álvaro Ferreira, por 943 votos contra 171.

A vitória de Lomba representou um passo importante para o início da gestão de Luiz Eduardo Baptista. O novo presidente do clube apoiou o candidato e via o triunfo como parte fundamental dos novos planos da diretoria para o futuro do clube.

A diretoria mira na reforma do Estatuto como prioridade máxima para o pontapé no triênio de Bap. O presidente encaminhará uma proposta para redução de cargos preenchidos por dirigentes amadores e contará com o apoio de Lomba na proposta.

O órgão se responsabiliza por questões ligadas ao orçamento do clube. Há votações entre os membros para contratos de patrocínios e uniforme do Rubro-Negro, por exemplo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.