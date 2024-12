Corinthians deixa renovação com Talles Magno para 2025

O Corinthians terá que resolver muito em breve a situação de Talles Magno. Afinal, o atacante está emprestado ao Timão até o meio do ano que vem. Contudo, o Alvinegro tem a intenção de aumentar este período ao menos até o final da temporada, mas as conversas por um novo acordo com o New York City, detentor dos direitos econômicos do atleta, vai ficar para 2025.

Talles custou cerca de R$ 60 milhões ao New York City em 2021 e tem contrato com o clube norte-americano até o fim de 2026. A intenção do time é recuperar boa parte do investimento feito na contratação do jogador. O Corinthians, por sua vez, acredita que pode ser uma boa vitrine para atrair interessados no atleta.

A diretoria alvinegra quer manter o atacante ao menos até o final da temporada. A classificação para a Libertadores no ano que vem pode ser um fator que pode ajudar o Corinthians nas negociações com o New York City. Contudo, o clube norte-americano teme que Talles não consiga ficar em evidência no Parque São Jorge.

Isso porque o Corinthians terminou o ano com a dupla Yuri Alberto e Memphis Depay brilhando no ataque. O sucesso dos dois atletas fez com que Talles Magno fosse para a reserva. A favor do Timão pesa a vontade do atacante que está adaptado no clube paulista e quer permanecer.

Além disso, o Corinthians não descarta investir futuramente na compra em definitivo do atacante. Com apenas 22 anos, o jogador é visto como um investimento interessante pensando em uma revenda futura. Contudo, a diretoria alvinegra não tem fluxo de caixa para fazer este movimento nesta janela.

