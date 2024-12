Corinthians – Retrospectiva 2024: Ano ‘infernal’, mas que terminou no céu

Corinthians tem ano muito complicado e com problemas, mas termina com vaga na Libertadores - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O ano do Corinthians foi do inferno ao céu. Afinal, após um primeiro semestre complicado, brigando contra o descenso no Estadual, o Timão tinha tudo para ter uma temporada difícil brigando contra o rebaixamento até o final também no Brasileiro. Mas uma arrancada espetacular garantiu a equipe na Libertadores do ano que vem. Além disso, 2024 também fica marcado por momentos marcantes, como a chegada de Memphis Depay, o pedido de impeachment de Augusto Melo e o caso VaideBet.

PRÉ-TEMPORADA

O ano do Corinthians começou sob ”nova direção”. Afinal, o presidente Augusto Melo tomou posse como presidente do clube no dia 2 de janeiro, prometendo reforços e transparência em sua gestão.

O Timão passou por uma verdadeira reformulação com Augusto Melo. Medalhões como Renato Augusto, Fábio Santos, Gil, Renato Augusto e Cantillo deixaram o clube em comum acordo ou negociados. Contudo, Mano Menezes se manteve como treinador da equipe no começo do ano.

Em contrapartida, o Corinthians foi firme no mercado e trouxe: os zagueiros Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá, os laterais Diego Palacios, Hugo e Matheuzinho, o volante Raniele, os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado, além dos atacantes Pedro Henrique e Pedro Raul.

Contudo, a negociação que mais deu polêmica foi de Lucas Veríssimo. O zagueiro estava emprestado e Augusto Melo garantiu que o jogador permaneceria no Parque São Jorge e estava tudo certo. Contudo, sem contrato assinado, o defensor acertou um vínculo com um clube do Catar e deixou o Timão.

Além das contratações, o Corinthians anunciou também a VaideBet como patrocinadora máster do clube. A casa de aposta, aliás, fechou o maior contrato da história do futebol brasileiro, pagando R$370 milhões ao Timão.

JANEIRO

No começo do ano, o torcedor corintiano já conseguiu soltar o grito de ”É Campeão”. Afinal, o Timão venceu a Copinha, ao bater o Cruzeiro na final por 1 a 0 na Neo Química Arena. Foi o 11° título do Alvinegro no principal torneio da base.

No primeiro jogo do ano, o Corinthians recebeu o Guarani, na Neo Química Arena, em sua estreia no Campeonato Paulista. Apesar da atuação abaixo do esperado, o Timão venceu o Bugre por 1 a 0, com um golaço de voleio do paraguaio Romero.

Contudo, os jogos seguintes foram uma coleção de frustração para o torcedor. Afinal, o Timão perdeu para Ituano e São Bernardo, ambos por 1 a 0 e fora de casa. Os resultados eram apenas um prelúdio do que seria a competição para o Corinthians.

Na última partida do mês, talvez aconteceu o jogo mais doloroso para o torcedor. Afinal, o Corinthians perdeu para o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena. Foi a primeira vez que o rival venceu na casa corintiana desde sua inauguração em 2014. O tabu era um orgulho para o adepto alvinegro, que viu o jejum ser quebrado. O resultado também aumentou a pressão em Mano Menezes.

FEVEREIRO

No primeiro jogo de fevereiro, o Corinthians perdeu para o Novorizontino por 3 a 1, em plena Neo Química Arena. O resultado foi o estopim para Mano Menezes, que acabou demitido no dia seguinte.

Sem treinador, o Corinthians teve outro clássico, desta vez contra o Santos, na Vila Belmiro. Sob o comando de Thiago Kosloski, o Timão não teve novamente um bom desempenho e perdeu por 1 a 0. Além disso, viu a ameaça do rebaixamento no Paulistão bater na porta.

A diretoria do Timão procurou muitos nomes para substituir Mano Menezes. Após alguns dias, António Oliveira foi anunciado como novo técnico do Corinthians. Ele estava no Cuiabá, mas largou o trabalho no Dourado para assumir o Alvinegro em 2024.

Na estreia de António Oliveira, Corinthians vence a Portuguesa por 2 a 0 com gols de Maycon e Yuri Alberto. O treinador também emendou uma segunda vitória seguida, ao bater o Botafogo-SP por 4 a 1, fora de casa.

Contudo, o jogo que deu afirmação para António Oliveira aconteceu no dia 18 de fevereiro. O Corinthians encarou o Palmeiras e viu o arquirrival abrir 2 a 0. Mesmo com um jogador a menos, o Timão foi buscar o empate. Yuri Alberto e Rodrigo Garro marcaram e garantiram um ponto ao Alvinegro. A partida ficou marcada pelo zagueiro Gustavo Henrique terminar o embate no gol, já que Cássio havia sido expulso.

Na última partida do mês, Corinthians perde pela primeira vez sob o comando de António Oliveira. 1 a 0 para a Ponte Preta, em plena Neo Química Arena. O resultado fez com que a equipe fosse eliminada do Estadual ainda na fase de grupos, de forma precoce.

MARÇO

Fora da Libertadores, o Corinthians estreou na Copa do Brasil ainda nas primeiras rodadas. O Timão venceu o Cianorte, na primeira fase, por 3 a 0 e o São Bernardo, na segunda fase, por 2 a 0 e avançou na competição.

Pelo Campeonato Paulista, Corinthians vence o Santo André em casa, e empata com o Água Santa, fora de casa e encerra sua participação no Estadual de forma precoce, sem uma vaga no mata-mata e com riscos de ficar fora da Copa do Brasil em 2025.

Eliminado de forma precoce no Estadual, o Corinthians ficou o restante do mês sem jogos oficiais, voltando a atuar apenas em abril. António Oliveira teve quase três semanas apenas para treinamentos e iniciar uma mini ”pré-temporada”.

ABRIL

O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana contra o Racing, do Uruguai. Em Montevidéu. Apesar do favoritismo, Timão não consegue se impor e fica no empate em 1 a 1.

Já na partida seguinte, a primeira vitória na Copa Sul-Americana. O Timão goleia o Nacional-PAR por 4 a 0, com show de Yuri Alberto e vence a primeira na competição continental.

Timão estreia no Campeonato Brasileiro no dia 14 de abril. O Corinthians encarou o Atlético-MG, na Neo Química Arena. Apesar de boas chances para as duas equipes, o jogo terminou empatado em 0 a 0.

Corinthians perde na segunda e na terceira rodada do Brasileirão, para Juventude e RB Bragantino e larga mal no Brasileirão. António Oliveira começa a ligar o sinal vermelho com o desempenho da equipe.

Timão também perde para o Argentinos Juniors, na terceira partida da Sul-Americana e se complica na tabela. Corinthians cai para o segundo lugar, precisando terminar em primeiro do grupo para avançar direto as oitavas.

Corinthians vence a primeira no Campeonato Brasileiro, ao bater o Fluminense por 3 a 0, na Neo Química Arena, em grande atuação do garoto Wesley, que foi às redes duas vezes.

MAIO

Pela Copa do Brasil, Corinthians tem pela frente o América-RN na terceira fase. Com uma vitória fora de casa (2 a 1) e outra na Neo Química Arena ( 2 a 1), Timão avança para as oitavas de final da competição. O adversário seria o Grêmio.

Já na Copa Sul-Americana, Timão engata três vitórias seguidas em cima de Nacional-PAR, Argentinos Juniors e Racing-URU, terminando em primeiro do seu grupo e avançando direto para as oitavas de final da competição continental.

No dia 17 de maio, aconteceu o adeus que nem um corintiano gostaria de dar. Afinal, o goleiro Cássio, reserva de Carlos Miguel na época, acertou uma rescisão amigável com o Timão e deixou o clube após 12 anos e nove títulos.

Rubão deixa o Corinthians em meio à relação desgastada que construiu com o presidente Augusto Melo. O diretor perdeu autonomia no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava desde a chegada de Fabinho Soldado no clube e pediu para sair em meio a uma briga com o mandatário.

Contudo, o Brasileirão segue sendo o calvário. Corinthians empata sem gols com o Fortaleza em casa e perde para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã e segue na zona de rebaixamento da competição.

Polêmica com a patrocinadora VaideBet começa a interferir no dia a dia do clube. Corinthians começa a ser investigado por ter usado uma ”laranja” para acertar o acordo com a casa de apostas.

JUNHO

Com a chegada da Copa América, as Copas foram paralisadas, dando tempo para o Corinthians dar atenção ao Brasileirão, tentando sair da zona de rebaixamento e subir na tabela para brigar por coisas maiores.

Contudo, o desempenho alvinegro acaba sendo muito ruim. Em seis jogos durante o mês, o Corinthians empatou com Atlético-GO (2 a 2), São Paulo (2 a 2), Athletico Paranaense (1 a 1) e Cuiabá (1 a 1), além de perder para Botafogo e Internacional, ambos por 1 a 0.

O que movimentou os bastidores do Corinthians no mês foi a saída da patrocinadora VaideBet. A empresa vinha sendo investigada por um suposto caso de ”laranja”, onde teve uma intermediadora para acertar o acordo com o Timão. O caso está sendo investigado até os dias atuais e ainda não teve uma resolução. Mas ambas as partes decidiram rescindir o contrato em junho.

JULHO

No primeiro jogo de julho, Corinthians perde o clássico para o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque. António Oliveira não resiste a derrota no dérbi e acaba demitido no dia seguinte.

No começo de julho, o Corinthians foi surpreendido com a saída do goleiro Carlos Miguel. O Timão tentou renovar com o goleiro, mas o arqueiro decidiu trocar o Alvinegro pelo Nottingham Forest, da Inglaterra. A transferência pegou a diretoria de surpresa, após liberar Cássio para o Cruzeiro.

Corinthians acerta com a Esportes da Sorte para ser sua nova patrocinadora máster. Casa de apostas assume após a rescisão de contrato com a VaideBet.

Com Raphael Laruccia como interino, Corinthians volta a vencer no Brasileirão após nove jogos. O Timão venceu o Vitória por 3 a 2, nos minutos finais, com um gol salvador do atacante Giovane. Contudo, Alvinegro não consegue sair da zona de rebaixamento.

Tentando reforçar a equipe para o restante da temporada, Corinthians vai ao mercado e contrata mais um pacote de reforços. Chega ao clube Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Talles Magno, José Martínez e Héctor Hernández.

Corinthians anuncia Ramón Díaz como novo treinador. Argentino chega para substituir António Oliveira e tirar o Timão do Z-4.

Na primeira partida de Ramón Díaz, Corinthians vence o Criciúma por 2 a 1, na Neo Química Arena. Argentino empolga em seu início. Nos três jogos seguintes, ele consegue mais uma vitória, um empate e uma derrota.

Para encerrar o mês, o Corinthians teve o primeiro embate contra o Grêmio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em um jogo muito truncado e com uma expulsão para cada lado, as equipes ficaram empatadas em 0 a 0.

AGOSTO

No jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio ficaram novamente no 0 a 0. O jogo aconteceu no Couto Pereira, já que a Arena do Grêmio ainda estava interditada por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Nos pênaltis, brilhou a estrela de Hugo Souza, que defendeu uma cobrança e colocou o Alvinegro na próxima fase.

Em agosto o Corinthians também começou a decidir sua vida na Copa Sul-Americana. O adversário das oitavas de final era o RB Bragantino. Em jogo que aconteceu em Ribeirão Preto, mas com mando do Massa Bruta, o Timão se sobressaiu e venceu por 2 a 1, abrindo boa vantagem

No duelo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, o RB Bragantino surpreendeu e venceu o Timão por 2 a 1, em plena Neo Química Arena. A partida foi para os pênaltis e novamente brilhou Hugo Souza, que desta vez defendeu três cobranças.

Já pelo Campeonato Brasileiro, a situação estava bastante complicada. No mês, foram quatro jogos, com três empates e uma derrota, se mantendo na zona de rebaixamento da competição.

Finalizando agosto, o Corinthians começou a disputa das quartas de final da Copa do Brasil contra o Juventude. No duelo de ida, no Alfredo Jaconi, o Timão perdeu por 2 a 1 e saiu em desvantagem no confronto.

SETEMBRO

No aniversário do clube, Corinthians vence o Flamengo por 2 a 1, na Neo Química Arena e volta a vencer no Campeonato Brasileiro.

Corinthians decide comprar Hugo Souza, mas Flamengo cobra garantias e transferência vira uma verdadeira novela.

Em um anúncio bombástico, Corinthians anunciou a contratação do atacante Memphis Depay. O holandês estava sem clube e chegou ao Timão com a ajuda da patrocinadora máster Esportes da Sorte, que está pagando os salários do atleta.

Pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Corinthians vence o Juventude de forma heroica por 3 a 1, na Neo Química Arena e avança à semifinal da competição. André Ramalho marcou o gol da classificação nos últimos minutos.

Setembro também reservou ao Timão o duelo contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com uma vitória no Castelão, por 2 a 0 e outro triunfo, desta vez por 3 a 0 na Neo Química Arena, Corinthians mostra sua força e elimina o Leão do Pici.

Pelo Brasileiro a situação segue complicada. Apesar de vencer o Atlético-GO por 3 a 0 em casa, o Corinthians perdeu para Botafogo (2 a 1) e São Paulo (3 a 1), ambas fora de casa e seguia seu calvário no Z-4.

OUTUBRO

Corinthians encara o Flamengo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Com uma partida muito abaixo, Timão perde por 1 a 0 no Maracanã e mais uma vez larga em desvantagem no mata-mata.

Pelo Brasileiro, o Corinthians começa a reagir. Um dos jogos mais cruciais aconteceu contra o Athletico Paranaense, rival direto contra o Z-4. Com direito ao primeiro gol de Memphis Depay, o Timão goleou por 5 a 2 e se aproximou de sair da zona de rebaixamento.

Mesmo com o seu maior público no ano, Corinthians fica no empate sem gols com o Flamengo e é eliminado da Copa do Brasil.

Outra semifinal no caminho corintiano, desta vez da Sul-Americana. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebeu o Racing-ARG e empatou em 2 a 2, deixando a decisão da vaga para a final para o jogo de volta, em Buenos Aires.

Corinthians vence o Cuiabá por 1 a 0, fora de casa, com gol de Memphis e, enfim, deixa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Em Avellaneda, Corinthians até sai na frente, mas toma a virada do Racing-ARG e é eliminado da Copa Sul-Americana. Ramón Díaz começa a sentir pressão pelas eliminações nas Copas.

NOVEMBRO

Um dos jogos mais importantes do ano corintiano aconteceu no dia 4 de novembro. Afinal, o Timão, em grande atuação, venceu o rival Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena e seguiu subindo na tabela. O triunfo não serviu só para dar moral à equipe, mas também encerrar um jejum de três anos sem vencer o Alviverde.

Com apenas uma competição, o Corinthians engata mais quatro vitórias no mês, chegando a sete seguidas no Brasileirão e começa a pensar em Libertadores. Aliás, a sequência positiva fez com que o Alvinegro se afastasse de vez da zona de rebaixamento e colasse no grupo de classificação para a Pré-Libertadores.

Após uma longa novela, o Corinthians, enfim, pagou o Flamengo e acertou em definitivo a transferência do goleiro Hugo Souza. O Timão teve uma ajuda da patrocinadora Esportes da Sorte para concretizar a contratação do arqueiro.

Conselho Deliberativo aprova pedido de impeachment contra Augusto Melo. Conselheiros cobram a saída do mandatário após o caso VaideBet.

DEZEMBRO

Augusto Melo consegue liminar na justiça e impede votação de impeachment no Corinthians. Assim, o mandatário segue como presidente do clube.

Corinthians vence o Bahia por 3 a 0 em casa, engata seu oitavo triunfo seguido e se garante na Libertadores de 2025. Aliás, o feito foi muito comemorado no clube, que deu uma arrancada impressionante saindo do Z-4 e terminando no G-8 do torneio de pontos corridos.

Na última partida do mês, Timão vence o Grêmio por 3 a 0, fora de casa e termina o ano com nove vitórias seguidas, atingindo o recorde do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto termina a temporada como o destaque do Corinthians, sendo o artilheiro do Brasileirão com 15 gols, ao lado de Alerrandro. Além disso, é o maior goleador do país, com 31 gols em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.