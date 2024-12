Flamengo define jogadores para disputar início do Carioca

O Flamengo já definiu quais jogadores vão iniciar o Campeonato Carioca em 2025. Em maioria, o Rubro-Negro vai jogar as primeiras rodadas da competição com atletas da base. Assim, a reapresentação para quem vai estar no início da temporada acontece nesta sexta-feira (27).

Vale ressaltar que alguns jogadores entraram de férias de forma antecipada, já que vão se reapresentar para o Carioca. Casos do atacante Carlinhos, o zagueiro Cleiton, o meia Lorran e o goleiro Dyogo Alves. Já o restante do elenco profissional se apresenta no Ninho do Urubu somente no dia 8 de janeiro, dois dias antes de viajar para Orlando, onde será a pré-temporada do Flamengo.

Além disso, o zagueiro João Victor, que estava na lista da Seleção sub-20, também vai para a preparação com o elenco principal. O novo diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, conseguiu a não liberação do jogador.

Ao todo, 27 jogadores foram inscritos para a competição. Confira:

Goleiros: Dyogo Alves (2004), Lucas Furtado (2004), Andrew (2007) e Eduardo Jung (2007).

Dyogo Alves (2004), Lucas Furtado (2004), Andrew (2007) e Eduardo Jung (2007). Laterais-direitos: Lucyan (2006) e Daniel Sales (2006).

Lucyan (2006) e Daniel Sales (2006). Laterais-esquerdos: José Welinton (2004), João Carbone (2005) e Ainoã (2005).

José Welinton (2004), João Carbone (2005) e Ainoã (2005). Zagueiros: Cleiton (2003), Felipe Vieira (2005), Iago (2005) e Da Mata (2006).

Cleiton (2003), Felipe Vieira (2005), Iago (2005) e Da Mata (2006). Volantes: Daniel Rogério (2005), Rayan Lucas (2005), Fabiano (2005), Caio Garcia (2004) e João Victor (2005).

Daniel Rogério (2005), Rayan Lucas (2005), Fabiano (2005), Caio Garcia (2004) e João Victor (2005). Meias: Rafael (2005), Guilherme (2006) e Lorran (2006).

Rafael (2005), Guilherme (2006) e Lorran (2006). Atacantes: Thiaguinho (2001), Felipe Teresa (2006), Wallace Yan (2005), Shola (2005), Felipe (2006) e Carlinhos (1997).

O primeiro compromisso do Flamengo no Carioca é contra o Boavista. A partida, portanto, deve acontecer no fim de semana do dia 11 de janeiro.

