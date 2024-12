Flamengo define data de apresentação de José Boto

O novo diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, desembarca no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, neste sábado (28). A chegada do dirigente português está prevista para o início da manhã, às 6h35. O Rubro-Negro informou que não haverá janela de entrevistas à mídia no local.

Boto seguirá ao Ninho do Urubu na sequência para conhecer as dependências do CT e conceder sua primeira coletiva de imprensa como diretor de futebol. A apresentação oficial está marcada para as 13h, na sala de imprensa do local.

Luiz Eduardo Baptista, presidente do próximo triênio do Flamengo, acompanhará José Boto durante apresentação. O português atuará quase como braço direito de Bap.

Trabalho no Flamengo

José Boto chega ao Rubro-Negro com a promessa de transformar a forma como o clube investe e administra o departamento de futebol. Aos 58 anos, o diretor tem vasta experiência como analista de desempenho e scout. O dirigente ganhou notoriedade com trabalho desenvolvido no Benfica – época em que trabalhou com Jorge Jesus.

O português vai liderar todo departamento de contratações, incluindo a seleção de treinadores. A decisão de manter Filipe Luís partiu de José Boto, por exemplo. A dupla, aliás, se encontrou nos últimos dias de férias do diretor na Europa.

Mesmo à distância, José Boto já iniciou seus trabalhos e inclusive tomou decisões importantes para o clube. O diretor conseguiu a liberação do zagueiro João Victor da convocação para o Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20. O dirigente também participou ativamente da escolha pelo fim do ciclo de David Luiz.

Boto estava no NK Osijek, da Croácia, quando aceitou o convite para se tornar diretor do Rubro-Negro. Agora, com foco no clube, lidera a reformulação e aguarda a reapresentação do elenco no dia 8 de janeiro.

