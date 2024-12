Vasco empresta Figueiredo e Cauan Barros para América MG

O Vasco trabalha na reformulação do elenco para 2025. Assim, resolveu emprestar de novo dois jovens jogadores: Figueiredo e Cauan Barros. Ambos vão para o América Mineiro disputar a Série B.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, os dois já estão em Belo Horizonte para realizar exames médicos nesta quinta-feira (26) antes de serem anunciados oficialmente pelo Coelho.

Figueiredo, de 23 anos, tem contrato com o Cruz-Maltino até o dia 31 de dezembro de 2026. Em 2024, o jogador passou a temporada emprestado ao Coritiba. Por lá, atuou em 42 jogos, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências. Vale ressaltar que o time mineiro arcará com 100% do salário do atleta.

Já Cauan Barros, de 20 anos, também tem contrato com o clube carioca por mais dois anos, ou seja, até o fim de 2026. Ele defendeu o Amazonas em 2024. Ele disputou o estadual, Série B do brasileiro e Copa do Brasil. Ao todo foram 32 jogos, com dois gols e uma assistência.

Ambos os jogadores não estavam nos planos do Vasco para a próxima temporada e o clube optou pelo empréstimo. O Cruz-Maltino, aliás, segue no mercado em buscas de reforços. Mais cedo, o Athletico Paranaense fechou a compra do zagueiro Léo Pelé.

