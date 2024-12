Adidas vai pagar o dobro para Internacional em novo contrato

Uniforme do Internacional - (crédito: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional estendeu o vínculo com a principal patrocinadora: Adidas. A fornecedora de material esportivo é responsável pela maior coleção da história do Colorado. O novo contrato será até 2029 e a expectativa é que a marca pague o dobro pela parceria.

Apesar da situação financeira do clube, considerada delicada, a direção não pediu nenhuma antecipação de valores, de acordo com o ”ge”. Dessa forma, a parceria vai pagar o acordado, ano a ano, até o término do vínculo.

O acordo é de até quatro novas camisas por ano. O Internacional soma 27 peças desenhadas pela Adidas, o que é a maior coleção do clube gaúcho. Assim, a expectativa é que em 2025 esse número cresça.

Parte da torcida tem um pedido especial: a volta da comercialização de camisas de manga longa. No entanto, a direção evita dar detalhes sobre esse retorno. Desde o início de dezembro, os uniformes de treino estão sendo vendidos pelo clube. Uma das novidades é a venda de regatas. Além da parceria com a marca alemã, o Colorado está alinhando todos os outros contratos de patrocínios e deve acertar com os parceiros até o dia 31 de dezembro. Existe a possibilidade de uma nova marca ocupar o lugar central na camisa, ou seja, de ser o patrocínio máster. O clube discute com a KTO, uma casa de apostas, e a proposta gira em torno de R$ 60 milhões. Atualmente, esse lugar no uniforme é da Banrisul, porém, ele não vai deixar de ser um parceiro e as partes negociam valores para manter o patrocínio. Assim, a tendência é que o banco esteja em outro local da camisa, mas a direção deixa aberta a chance de mantê-lo como patrocínio máster.

