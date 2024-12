Grêmio tem interesse na contratação de Marlon, do Cruzeiro

Marlon em ação com a camisa do Cruzeiro ao longo da temporada de 2024 - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Antes mesmo de anunciar oficialmente o treinador Gustavo Quinteros, o Grêmio segue no mercado para reforçar seu elenco para a temporada de 2025. Com isso, o clube gaúcho tem interesse e já fez contatos iniciais por Marlon, lateral-esquerdo que está no Cruzeiro. A informação é do portal “ge”.

No momento, a direção da Raposa só tem interesse em uma venda que renda financeiramente. Do outro lado, caberá ao clube gaúcho tentar chegar a um denominador comum para selar um possível negócio.

O nome de Marlon já apareceu outras vezes na lista de interesse do Grêmio. É, portanto, um jogador que atrai o centro de análise, o que pode fazer com que a direção tricolor transforme o desejo em proposta concreta.

Por outro lado, o Cruzeiro sabe da dificuldade que é encontrar um lateral-esquerdo no mercado e pode fazer jogo duro para liberar o atleta, algo que dependerá do valor ofertado.

O Imortal procura no mercado um lateral-esquerdo. Afinal, Reinaldo não deve permanecer, já que encerra contrato no fim de 2024.

Por fim, o Tricolor buscou informações sobre o volante Vinicius Zanocelo, que pertence ao Santos e está emprestado ao Estoril. Além dele, o atacante argentino Tadeo Allende, do Celta de Vigo, também foi sondado.

