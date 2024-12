Leandro Damião pretende encerrar a carreira com a camisa do Internacional

Leandro Damião nos tempos em que defendia as cores do Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com o fim da temporada, o Internacional segue no mercado na busca por reforços para 2025. Diante deste cenário, um velho conhecido entrou em contato com o presidente Alessandro Barcellos. Trata-se do centroavante Leandro Damião, que pretende voltar ao clube e encerrar a carreira. A informação é do portal “ge”.

Atualmente, o jogador, de 35 anos, encerrou sua passagem pelo Coritiba e está desde julho sem atuar. Ele admitiu que teve outras propostas, mas o foco é iniciar sua terceira passagem pelo Beira-Rio.

“Minha vontade hoje é só o Inter. Procuro nem ouvir as outras propostas que tive. Cheguei a falar com o presidente. Minha vontade é voltar ao Inter”, disse o atleta, em entrevista ao portal ge.

Passagens de Damião pelo Internacional

O centroavante defendeu o Colorado entre 2010 e 2013. Nesse período, o jogador foi peça essencial na conquista da Libertadores no primeiro ano. Nas Olimpíadas de Londres em 2012, terminou como artilheiro, com seis gols e ajudou o Brasil a ganhar a medalha de prata.

Posteriormente, ele voltou a atuar pelo Internacional entre 2017 e 2018. Damião estava defendendo o Coritiba nesta temporada, mas chegou a um acordo com o clube pela rescisão contratual. No período em que defendeu o Coxa, ele marcou um gol e deu duas assistências em 19 jogos.

A última vez que entrou em campo foi quando a equipe paranaense empatou em 1 a 1 com o Paysandu, pela Série B, no dia 7 de julho. O jogador vestiu a camisa do clube gaúcho em 228 oportunidades, anotou 108 gols e deu 13 assistências.

