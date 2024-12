Cruzeiro dá aval, e Vasco busca a contratação do zagueiro Lucas Oliveira

Lucas Oliveira na época em que defendia as cores do Kyoto Sanga, do Japão - (crédito: Foto: Divulgação/ Kyoto Sanga)

O Vasco segue de olho no mercado para reforçar o elenco visando a temporada de 2025. Assim, o clube carioca chegou a um acordo verbal com o Cruzeiro e agora poderá conversar com o zagueiro Lucas Oliveira, que estava emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão. A informação é do portal “ge”.

A partir de agora, a diretoria cruz-maltina irá conversar com os representantes do atleta para buscar um denominador comum sobre o salário e outras questões referentes ao contrato.

A tendência é que o jogador sele o acordo até dezembro de 2026. Depois de ajustar os termos do contrato, Cruz-Maltino e Raposa irão concluir o negócio, em definitivo.

Dessa forma, o defensor vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, visto que seu filho nasceu no dia 29 de novembro. Em 2024, ele defendeu as cores do Valladolid, da Espanha, e do Kyoto Sanga, do Japão, ambos por empréstimo.