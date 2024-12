Com raízes na ??frica, Depay busca viabilizar amistoso entre Corinthians e clube de Gana

Memphis Depay em ação pelo Corinthians no Brasileirão-2024 - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis Depay está disposto a viabilizar um amistoso entre o Corinthians e o Asante Kotoko, time que disputa a primeira divisão de Gana. O atacante do Timão explicitou sua vontade de forma pública na visita que fez às dependências do clube africano, um dos mais tradicionais daquele país, , em conversa com os atletas locais.

“Estou tentando viabilizar um jogo amistoso entre vocês e meu time no Brasil. Falei com o treinador, está nos planos. Tomara que aconteça, para vocês mostrarem o talento de vocês no amistoso”, declarou o holandês ao ‘3 Sports’.

O holandês afirmou, ainda, que almeja possibilitar melhorias ao campo do CT da equipe. Quinto colocado do campeonato de Gana, o Kotoko soma 24 pontos, seis a menos do que o líder Heart of Lions.

Embora ostente 24 conquistas da liga nacional e três Ligas dos Campeões da África em sua história, o Asante Kotoko não ergue o troféu desde a temporada 2021/2022.

De férias em Gana, terra natal de seu pai, Depay mostra que a ligação com o Corinthians é pra valer. Tanto que, neste período de descanso, gravou um clipe ao qual veste a camisa alvinegra e ainda publicou, nas redes sociais. Nele, aparecem imagens de crianças corintianas com a característica faixa na cabeça, marca do jogador.

Também em Gana, Depay postou recentemente um registro do instante em que participava de uma chamada de vídeo com o meia francês Paul Pogba, ao lado de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.