Grêmio tenta a contratação de atacante sueco que joga na Grécia

Antes mesmo de anunciar Gustavo Quinteros como novo treinador, o Grêmio está no mercado na busca por reforços para a temporada de 2025. Com isso, o clube gaúcho voltou a negociar com o AEK, da Grécia, pelo atacante Niclas Eliasson, de 29 anos. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Imortal apenas tem debatido valores, sem uma proposta oficial. Até porque a intenção do clube grego é vender o jogador por 4 milhões de euros (R$ 25,6 milhões).

Um fator curioso é que Eliasson, que tem contrato até o meio de 2027, tem nacionalidade brasileira, acompanha o futebol do país e fala português, visto que sua mãe nasceu na Bahia.

Em campo, o atleta atua pelas pontas, especialmente pelo lado direito, e é canhoto. Além disso, tem convocações recentes para a seleção da Suécia. Na última temporada, ele fez oito gols e deu 14 assistências em 47 partidas, enquanto na atual soma 13 jogos, com um gol e uma assistência.

Por fim, vale lembrar que o Grêmio teve conversas com o jogador nas últimas duas janelas de transferências, porém o AEK barrou o negócio no meio do ano.

