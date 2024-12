Zé Rafael recusa proposta do Santos e deve seguir no Palmeiras em 2025

Zé Rafael disse “não” à proposta para jogar no Santos em 2025 e deve seguir para mais uma temporada defendendo o Palmeiras. A informação foi divulgada inicialmente pelo ‘ge’ e confirmada pelo Jogada10.

O meio-campista de 31 anos ainda tem uma oferta do Fluminense, mas seu desejo é seguir por mais uma temporada sob o comando de Abel Ferreira. O camisa 8, aliás, tem validade até dezembro de 2026.

Após uma temporada de 2024 marcada por alto e baixos, o volante perdeu espaço. Assim, passou de imprescindível a negociável. Ele não estava de início na lista de jogadores que o Palmeiras planejava negociar para o ano que vem. Contudo, mostrando-se muito forte no mercado e em busca de nomes para fortalecer o meio de campo, o clube se viu disposto a abrir mão do atleta em caso de uma boa proposta.

Além disso, as lesões sofridas no decorrer do ano foram bastante prejudiciais à Zé Rafael, que esteve em campo em apenas 37 das 67 partidas da equipe na temporada em que o Palmeiras conquistou apenas o título estadual. Sua última aparição em 2024, aliás, ocorreu em 23 de novembro diante do Atlético-GO – ele entrou já na segunda etapa e atuou por 16 minutos.

Desse modo, o jogador terminou o Brasileirão como uma das últimas peças do setor que conta, ainda, com Aníbal Moreno, Richard Ríos e Fabinho. Figueiredo, do sub-20, subirá ao profissional em 2025. O clube também negocia com Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra.

Desde que chegou ao clube em 2019, Zé Rafael 8 disputou 311 jogos, com 25 gols e 25 assistências. Ali, faturou dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa (2022), dois do Campeonato Brasileiroo (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).

