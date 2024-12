Técnico do Fulham desconversa sobre Andreas Pereira no Palmeiras

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 09: Andreas Pereira of Fulham in action during the Premier League match between Crystal Palace FC and Fulham FC at Selhurst Park on November 09, 2024 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O Palmeiras segue sonhando com a contratação do meia Andreas Pereira. O jogador é um dos grandes desejos da diretoria alviverde para 2025. A direção, assim, promete grandes esforços pelo reforço. Tanto que no Fulham, time onde o atleta vem atuando, o nome do brasileiro é assunto por conta de uma possível transferência.

Após a partida contra o Chelsea, nesta quinta-feira (26/12), o técnico do Fulham, Marco Silva, comentou sobre uma possível saída de Andreas Pereira.

“Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre eu e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer, portanto, nem a conversa”, disse Marco Silva, que prosseguiu.

“Temos focado só no Fulham, e todo o resto está à parte de mim. Está longe do Andreas também. Tem as pessoas responsáveis por ele, e o clube tem as pessoas responsáveis para tratar. Então, nós temos focado só treino a treino e jogo a jogo”, completou.

Apesar de desconversar sobre uma possível saída do meia, Marco Silva ressaltou a importância de Andreas Pereira no atual elenco do Fulham.

“É importante, claro, ter o Andreas conosco, disponível depois do quinto amarelo. Ele é muito importante para nós, não escondo. É um jogador diferente, um jogador que nos dá outras coisas”, finalizou o treinador.

A negociação entre Palmeiras e Andreas Pereira

Depois de apresentar uma proposta em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128,9 milhões na cotação atual) ao Fulham por Andreas Pereira, o Palmeiras agora aguarda a resposta do clube inglês nos próximos dias. A diretoria alviverde está otimista por um acerto com o jogador brasileiro para a próxima temporada.

O Palmeiras ainda tem uma certa “vantagem” para contratar Andreas Pereira. O meio-campista sinalizou interesse de defender o Alviverde e por isso deu o ok aos seus empresários para continuar a negociação. Aos 28 anos de idade, o meio-campista está no Fulham desde 2022, quando o clube pagou 10 milhões de libras (R$ 64 milhões na cotação da época) ao Manchester United para contratá-lo.

Recentemente, o clube inglês recusou uma proposta do futebol francês na casa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões de reais na cotação atual). Na última janela, o meia recebeu ofertas do Atlético de Madrid, da Espanha, e por times da Itália, mas o negócio acabou não saindo.

Nesta temporada, Andreas tem 16 jogos e marcou dois gols com a camisa do Fulham. Ele vem sendo um dos destaques do clube inglês e titular absoluto da equipe. Seu desempenho, aliás, fez com que o meia virasse presença constante nas convocações recentes da Seleção Brasileira.

