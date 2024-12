Atlético-MG encaminha saída de goleiro reserva para rival

O Atlético-MG encaminhou a saída do goleiro Matheus Mendes para o América-MG. O jogador chegará com vínculo até o final da Série B e opção de compra por valor fixado. O arqueiro agora vai passar por exames médicos e assinar contrato para ser anunciado oficialmente no Coelho. A informação foi noticiada primeiramente pela “Rádio 98”.

Mendes até chegou a ser titular em alguns jogos do Galo, mas viu suas chances de ganhar mais minutos ficarem mais complicadas após o Atlético renovar com Everson. Desta forma, o arqueiro seguiria como reserva de um dos ídolos recentes do clube e com poucas oportunidades para jogar.

Já no América-MG, Mendes já chega para ser titular da meta do Coelho. Isso porque Elias, que era o dono da posição em 2024, deixou o clube. Já Dalberson, muito criticado pela torcida durante toda a temporada, passou por uma cirurgia no ombro e ainda não tem previsão de retorno.

O jogador está no Atlético-MG desde 2012, mas atua no profissional desde 2020. Ele chegou a atuar emprestado no CSA no seu primeiro ano com a equipe de cima e disputou 28 jogos. Retornou ao Galo no ano seguinte e se fixou no elenco principal, mas nunca conseguiu conquistar a titularidade.

Na atual temporada, em meio a uma lesão de Everson, Matheus teve a primeira grande sequência na equipe e fechou 2024 com 14 jogos. Aliás, esta é a maior temporada de jogos do arqueiro no Atlético-MG. No Galo, o goleiro conquistou quatro Campeonato Mineiro, além do Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

