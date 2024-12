Luan, do São Paulo, desperta interesse do Remo

O volante Luan retorna ao São Paulo após um período de empréstimo no Vitória, mas não tem seu futuro definido. Sem saber se terá espaço no elenco comandado por Luis Zubeldía, o jogador avalia o cenário e aguarda propostas para sair. Uma das ofertas seria do Remo, do Pará.

O interesse do clube paraense foi confirmado pelo próprio técnico da equipe, Rodrigo Santana. O treinador concedeu entrevista nesta quinta-feira (26) e admitiu que o nome do jogador de 25 anos está “em pauta”. Contudo, a negociação é considerada complicada por conta dos altos valores.

“É um jogador interessante, mas em relação ao orçamento não chegamos a uma conclusão ainda. É um salário bastante alto. Mas é um nome que esteve em pauta aqui para gente”, disse Rodrigo Santana, em entrevista ao ge.

Não existe nenhuma negociação em andamento. Luan disputou a última temporada no Vitória e, apesar do bom desempenho em Salvador, não vai permanecer. O técnico do Rubro-Negro Baiano, Thiago Carpini, relatou a mesma dificuldade que vive o Remo, afirmando que o jogador ”é muito caro”.

Caso opte por permanecer no São Paulo, Luan teria que enfrentar uma concorrência pesada. Ele disputaria a posição com Pablo Maia, Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio, além de Luiz Gustavo e Santiago Longo, caso a dupla continue no clube. Assim, a tendência é que o jogador procure um novo clube onde possa ter mais minutos para apresentar o seu futebol.

