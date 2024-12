Cruzeiro negocia a contratação de Fagner, do Corinthians

O Cruzeiro abriu negociações para contratar o lateral-direito Fagner, do Corinthians. O jogador está com 35 anos, tem contrato até o final de 2026 e a Raposa gostaria de contar com o atleta por empréstimo. As conversas ainda estão em fases iniciais, mas existe a expectativa que o negócio seja concretizado. A informação foi dada primeiramente pelo Canal do Samuel Venâncio.

Como o jogador ainda tem dois anos de vínculo com o Timão, os moldes ainda estão sendo estudados. O Cruzeiro quer o lateral por empréstimo até o final de 2025. O Corinthians não se opõe, mas quer que os vencimentos de Fagner acabem sendo pagos pela Raposa, que negocia uma divisão do salário.

O Cruzeiro está em busca de um lateral-direito desde que decidiu pela não renovação do contrato de Wesley Gasolina. Assim, Fagner chegaria para ser substituto imediato ou até brigar pela posição com Willian. A Raposa, apesar de ainda ter cautela nas negociações, gostaria que o jogador estivesse na viagem aos Estados Unidos para pré-temporada, no final da próxima semana.

Contudo, apesar do interesse, o Cruzeiro não está disposto a investir alto por Fagner. Isso porque a diretoria entende que já tem um titular consolidado e poderia pagar caro por um jogador que chegaria para a reserva neste começo de passagem. A prioridade da Raposa é a contratação de um zagueiro.

Fagner pelo Corinthians

Fagner disputou 41 jogos na temporada, mas passou boa parte do ano na reserva de Matheuzinho. No clube desde 2014, o jogador acumula 563 partidas, conquistou dois Brasileiros e três Paulistas. Além disso, estava presente na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

