Flamengo altera data de apresentação de José Boto e atualiza informações sobre chegada ao Brasil

O Flamengo precisou remarcar a data de apresentação do diretor técnico José Boto, que estava prevista para sábado, dia 28, no CT Ninho do Urubu. Isso porque o dirigente teve seu voo cancelado pela companhia aérea e, consequentemente, desembarcará no Brasil em horário diferente ao definido inicialmente. Agora, a chegada está prevista para as 15h15 no Aeroporto Internacional do Galeão.

O clube reforçou que não haverá janela de imprensa no desembarque, e, portanto, o dirigente concederá entrevista apenas à FlaTV. A alteração na chegada fez com que o Rubro-Negro adiasse a apresentação de Boto para próxima segunda-feira, dia 30, às 13h.

A chegada de José Boto estava prevista, inicialmente, para as 6h35 deste sábado (28), no Aeroporto do Galeão. A programação seguia com a ida do dirigente ao CT Ninho do Urubu para conhecer as dependências e também se apresentar oficialmente à imprensa e torcedores às 13h.

Comunicado Flamengo

“Informamos que, em razão de cancelamento do voo por parte da companhia aérea, o diretor técnico José Boto desembarcará no Rio de Janeiro, às 15h15, deste sábado (28), no Aeroporto Internacional do Galeão.

Por conta da mudança na programação e da longa viagem, Boto falará apenas com a FLA TV. Não haverá janela de imprensa no aeroporto. A entrevista coletiva com o diretor técnico ficou remarcada para segunda-feira (30), às 13h, no CT Ninho do Urubu”.

