Fluminense anuncia a contratação de Paulo Baya, ex-Goiás

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (26/12) a contratação do atacante Paulo Baya. Assim, o atleta, de 25 anos, estava no Goiás e pertence ao Primavera-SP, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo por empréstimo com opção de compra até o fim de 2025.

“Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio. Sei do tamanho e da história que tem o Fluminense para o futebol nacional e internacional. Muito contente em vestir essa camisa representar esse grande clube. Espero ser muito feliz aqui”, disse o jogador.

Revelado pelo Cascavel, ele marcou 19 gols e deu seis assistências em 52 partidas na temporada. Além disso, já atuou por clubes como Ponte Preta, Avaí e Busque, além de uma passagem pelo Ventforet Kofu, do Japão.

Na disputa da Série B de 2024, aliás, ele estufou a rede em oito oportunidades e foi o vice-artilheiro do Campeonato Goiano com dez gols em 13 jogos.

Por fim, além de Baya, o Tricolor anunciou mais dois reforços para 2025. Tratam- se do volante Hércules, que pertencia ao Fortaleza e se destacou com bons números, e do zagueiro Juan Freytes, do Alianza Lima.

Paulo Baya é do FLUMINENSE! ???????????? pic.twitter.com/ar0xI9UzKF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 27, 2024

FICHA TÉCNICA



Nome completo: Paulo Henrique Silva Ribeiro

Data e local de nascimento: 26/07/1999, Bom Jesus do Tocantins (PA)

Posição: Atacante

Último clube: Goiás

