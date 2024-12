Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Bolasie

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (27), a contratação do atacante Yannick Bolasie, que estava livre no mercado após encerrar o vínculo com o Criciúma. Com isso, o congolês, de 35 anos, assinou contrato com a Raposa até dezembro de 2025.

Nascido na França, o jogador tem nacionalidades inglesa e congolesa. Em grande parte da carreira, atuou no futebol inglês, em clubes de divisões de acesso, além de disputar a Premier League por Everton, Aston Villa e Crystal Palace. ? SEJA BEM-VINDO, BOLASIE! O atacante assinou com o Cruzeiro até o fim 2025. Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Bolasie, Nação Azul! ???? pic.twitter.com/q49RcrKrkP — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) December 27, 2024 Ativo no mercado, o clube mineiro venceu a disputa pelo atleta, visto que outras equipes brasileiras também fizeram consultas pelo futebol do congolês. Dessa forma, o jogador chega para ser mais uma opção no setor ofensivo da equipe celeste. Com a camisa do Criciúma, ele se destacou pela imposição física e técnica nos duelos individuais. Por fim, ele ainda teve passagens por Bélgica (Anderlecht), Turquia (Caykur Rizespor) e País de Gales (Swansea), antes de chegar ao Criciúma. Pelo clube catarinense, ele esteve em campo em 36 jogos, com oito gols e quatro assistências.