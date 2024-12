Possível troca por Lucas Arcanjo entre Vitória e Fluminense esfria

A negociação pelo goleiro Lucas Arcanjo entre Vitória e Fluminense se tornou uma novela, pois as conversas esfriaram nos últimos dias. Assim, o Tricolor ofereceu R$ 6 milhões, com a possibilidade de troca envolvendo nomes como o atacante Isaac e o goleiro Vitor Eudes, mas a transação não avançou. A informação é do portal “ge”.

Mesmo assim, o clube carioca insiste em uma possível negociação, porém internamente, a diretoria do Leão da Barra já trabalha com o nome do arqueiro no elenco para 2025.

Por outro lado, Lucas Arcanjo já sinalizou o desejo pela transferência e vê com bons olhos chegar a um clube grande do Rio de Janeiro.

Apesar de Fábio ser titular absoluto, já tem 44 anos, e Lucas poderia chegar para pleitear uma vaga para ser seu sucesso na meta tricolor. No momento, o Fluminense conta com Vitor Eudes e deve integrar entre os profissionais Gustavo Félix, que se destacou no elenco sub-17.

Por fim, formado nas divisões de base do Vitória, o jogador esteve nas conquistas do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, ambas como titular. O atleta, de 26 anos, soma 176 partidas pelo clube baiano desde que estreou em 2019.

