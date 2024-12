Botafogo confirma a saída de três jogadores do elenco para 2025

Depois de um ano mágico com as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Botafogo passará por mudanças em seu elenco. Com isso, o Alvinegro confirmou mais três saídas para 2025. Tratam-se do zagueiro Pablo, do volante Tchê Tchê e do lateral-esquerdo Marçal, que não continuarão no clube.

Dessa forma, o zagueiro estava emprestado pelo Flamengo e retornará ao rival. Ao longo desta temporada, ele teve problemas físicos e só esteve em campo por 28 minutos.

Já os outros dois nomes chegaram ao Glorioso em 2022, no primeiro ano da SAF, comandada pelo empresário John Textor. Ambos participaram ativamente da reconstrução do clube, porém tinham contrato até o fim de 2024 e não irão permanecer.

Obrigado, capitão Marçal! ©????????? ???? #BFR pic.twitter.com/1dWXQDOHmB — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 27, 2024