Conselho do São Paulo convoca Casares para explicar tratativa sobre parceria com magnata grego

Julio Cares, presidente do São Paulo, busca parceiro para a base do clube - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo)

O presidente do São Paulo, Julio Casares, se reunirá com o Conselho Deliberativo do clube a fim de prestar satisfações a pedido da oposição sobre alguns assuntos. Olten Ayres de Abreu Júnior, presidente do CD tricolor, marcou para 28 de janeiro uma reunião extraordinária do órgão. A informação é do portal ‘Uol’.

Um dos temas é o entendimento do mandatário em contar com uma parceria nas categorias de base, o que é visto por seus opositores como uma cessão onerosa de fatia do Centro de Formação de Atletas, em Cotia. Casares, por sua vez, rechaça a ideia de venda de uma parte das categorias de base.

Contudo, o presidente tricolor reconhece que tem tratativa em andamento com o empresário grego Evangelos Marinakis de olho em obter investimentos na base do clube. O que não se sabe, porém, é o que a outra parte exige pelo possível aporte.

O número de conselheiros que protocolaram o pedido de convocação para a reunião já passou de 50. Há dúvidas, ainda, em relação a uma suposta resistência do departamento de futebol são-paulino em relação a não extrapolar o teto de gastos que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios estabeleceu para o clube. A criação do FIDC pelo São Paulo se deu com o objetivo de captar recursos. Por fim, o projeto de reforma do Morumbis fecha a pauta da reunião.

Nesta sexta (27), aliás, o Conselho Deliberativo do São Paulo deu o aval para o novo contrato com a Globo. Foram, portanto, 195 votos a favor do acordo e somente sete contrários. Houve cinco abstenções. Os números correspondem a 95% de aprovação, confirmando a ampla maioria no Conselho ao lado de Casares.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.