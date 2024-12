CBF divulga tabela da primeira fase Eliminatória da Copa do Nordeste

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na noite desta sexta-feira (27), a tabela detalhada referente à primeira fase da Eliminatória da Copa do Nordeste. Assim, as 16 equipes disputam uma vaga na segunda fase, com todos os jogos no dia 4 de janeiro. Em caso de empate, os duelos serão definidos nos pênaltis.

Dessa forma, na etapa seguinte, os oito times classificados vão brigar pelas quatro vagas na fase de grupos da competição. A segunda fase do torneio, portanto, acontece no dia 8 de janeiro.

Os confrontos irão se basear no Ranking Nacional de Clubes (RNC) adaptado do torneio, no seguinte formato: 1º colocado x 8º colocado; 2º colocado x 7º colocado; 3º colocado x 6º colocado; e 4º colocado x 5º colocado.

Além disso, a entidade reservou três datas para a Copa do Nordeste: 22 de janeiro, e ainda 5 e 12 de fevereiro. Ela também manteve o formato da competição das duas últimas edições e informou que ele poderá ser revisado para 2026. Nesse sentido, com a manutenção do formato, a Copa do Nordeste ainda precisaria de cinco datas. A CBF, então, necessitará encontrar essas datas após os estaduais, que têm previsão de término no dia 26 de março. Por fim, em 2024, o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste depois de vencer o CRB na disputa por pênaltis. O Laion bateu o adversário no jogo de ida por 2 a 0, mas viu os alagoanos devolverem o resultado na partida em Maceió. Nas penalidades, o Tricolor fez 5 a 4.

Confira os duelos da primeira fase da Copa do Nordeste

CSA-AL x Barcelona-BA – 16h – Rei Pelé, em Maceió

Santa Cruz x Treze-PB – 16h – Arruda, no Recife

Juazeirense-BA x Fluminense-PI – 16h – Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)

Sergipe x ASA-AL – 16h – Lourival Baptista, em Aracaju

ABC-RN x Maracanã-CE – 19h30 – Frasqueirão, em Natal

Ferroviário-CE x Santa Cruz-RN – 19h30 – Presidente Vargas, em Fortaleza

Botafogo-PB x Maranhão – 19h30 – Almeidão, em João Pessoa

Retrô-PE x Moto Club-MA – 19h30 – Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

