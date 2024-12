CBF anuncia canal exclusivo para denúncias de manipulação em competições

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ativou um canal exclusivo para denúncias de manipulações em competições esportivas. O anúncio por parte da entidade ocorreu na noite desta sexta-feira (27), e o lançamento institucional está previsto para janeiro de 2025. A medida tem o objetivo de garantir disputas seguras e protegidas contra práticas irregulares.

O canal já pode ser acessado em todo o Brasil pelo site https://www.contatoseguro.com.br/pt/cbfcontramanipulacao, pelo número 0800 881 3736 e por aplicativo, ressaltando a garantia do anonimato e confidencialidade para qualquer denunciante, que pode ser qualquer pessoa física, incluindo:

Atletas, treinadores, árbitros, assistentes e profissionais da área médica;

Intermediários, organizadores de partidas e entidades administrativas do futebol (clubes e federações);

Colaboradores da CBF, clientes, fornecedores, parceiros comerciais e torcedores;

Qualquer pessoa que exerça cargo ou função no futebol;

Qualquer pessoa física que tenha conhecimento de qualquer suspeita de manipulação.

CBF busca Unidade de Integração do Futebol

O canal de denúncia permite, portanto, a criação e manutenção de uma Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, além da realização de parcerias estratégicas e a colaboração com Órgãos de Investigação.

Ainda de acordo com a CBF, a “manipulação de competições esportivas refere-se a qualquer acordo, ato ou omissão intencional que vise alterar irregularmente o resultado ou o desenrolar de uma competição esportiva, eliminando, no todo ou em parte, a natureza imprevisível do evento, com o objetivo de obter vantagens indevidas.”

