Dupla do Flamengo fará estreia no Jogo das Estrelas, de Zico, neste sábado

Zico convoca jogadores do atual elenco do Flamengo para Jogo das Estrelas, neste sábado - (crédito: Foto: Divulgação)

Chegou o grande dia da edição de 20 anos do tradicional Jogo das Estrelas, organizado por Zico. O maior evento beneficente do país será realizado pela 12ª vez no Maracanã, neste sábado (28), a partir das 16h (de Brasília). Para edição especial, o maior ídolo da história do Flamengo convocou dois atletas do atual elenco para representarem a geração mais recente o clube: Fabrício Bruno e Wesley.

A dupla campeã nacional em 2024 retorna aos gramados do Maracanã 20 dias depois da despedida da temporada, no empate com o Vitória, para estrear no Jogo. David Luiz ainda estava no Rubro-Negro quando também aceitou o convite para participar do evento.

Renato Aragão dará o pontapé inicial do evento para mais de 30 mil pessoas no Maracanã. Na sequência, às 16h, haverá o Jogo dos Artistas. O grupo Double You inicia sua apresentação às 18h, e a partida mais aguardada se inicia meia hora depois, às 18h30 (de Brasília).

Benefício do Unicef

O Jogo das Estrelas se notabilizou especialmente por reverter parte de sua renda a diversas instituições e projetos sociais. Na edição deste ano, a parcela dos recursos serão destinados ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

“Não tenho dúvida de que fará ações maravilhosas com parte da renda do evento, mas que também sempre foi conhecido por ajudar inúmeras instituições e projetos sociais. Nada mais emblemático do que o UNICEF estar junto com a gente”, celebrou Junior Coimbra, filho de Zico e coordenador do projeto.

Jogo das Estrelas: Programação

— 14h: Abertura dos Portões

— 16h: Jogo dos Artistas

— 18h: Show de Abertura

— 18h30: Jogo das Estrelas

Jogadores do Flamengo

Wesley e Fabrício Bruno viveram temporadas distintas pelo Rubro-Negro. Titular absoluto no início do ano, o zagueiro acabou perdendo espaço no setor após a chegada de Léo Ortiz – preterido por Filipe Luís ao final de 2024. O lateral, por sua vez, curtiu o auge de sua trajetória no clube. Superou críticas e se tornou incontestável no segundo semestre.

A dupla rubro-negra estará junto a um timaço montado a dedo por Zico.

Zico, Adriano Imperador, Petkovic, David Luiz, Rivaldo, Patrick Kluivert, Michel Salgado, Ricardo Quaresma, Kevin Kurânyi, Rodrigo Caio, Claudinho, Marlon Freitas, Yannick Bolasie, Ronaldo Angelim, Djalminha, Denílson, Júlio César, Emerson Sheik, Aldair, Alex Dias, Athirson, Carlos Alberto Santos, Carlos Germano, Dedé, Fernando, Gabiel, Gamarrra, Gafite, Júnior, Luisinho, Mozer, Paulo Nunes, Ramires, Renato Gaúcho, Sávio, Sorín, Thiago Coimbra, Thiago Neves, Toró, Zé Roberto e Zé Roberto (cachaça).

