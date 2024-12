Mãe de suposta filha de Neymar se manifesta sobre gravidez de Bruna Biancardi

Mãe de Jazmin Zoé, suposta filha de Neymar e que aguarda um exame de DNA, Gabriella Gaspar decidiu se manifestar sobre a nova gravidez de Bruna Biancardi com o camisa 10 do Al-Hilal. A ex-modelo revelou que já previa uma nova gestação da influenciadora.

De acordo com a húngara, o único porém é a falta de conexão do jogador com Zoé, suposta filha do astro brasileiro.

“Tive a sensação de que haveria tal anúncio. Mas Neymar também deveria pensar um pouco em Jazmin. (…) Infelizmente, minhas intuições sempre se tornam realidade”, declarou Gabriella a Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’.

A gravidez de Bruna Biancardi foi anunciada na última quarta-feira (25), em um chá revelação. O casal terá mais uma menina, já que são pais de Mavie. Além disso, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Helena, de cinco meses.

Luta de Gabriella Gaspar por DNA com Neymar e Zoé

Atualmente, Gabriella Gaspar busca comprovar a paternidade de Neymar em relação a Jazmin Zoé. A situação se arrasta há meses, com acusações dos dois lados. Recentemente, amigos do jogador expuseram prints de conversas que comprovariam a negação de Gabriella sobre a realização do exame de DNA.

Logo após a repercussão, a húngara revelou que estaria aguardando documentos para ir com Zoé até uma clínica para coletar o material necessário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.