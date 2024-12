Palmeiras encerra ano igualando marca dos anos 1930

Apesar do gosto amargo do final da temporada, o Palmeiras encerra a temporada com um feito a celebrar. Afinal, chegou ao quinto ano seguido conquistando pelo menos um título. Desde 2020, o Verdão faturou 10 títulos, todos sob o comando de Abel Ferreira.

A série de títulos do Palmeiras começou na temporada 2020, quando conquistou tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Já no ano seguinte, o Verdão foi campeão da Libertadores. Em 2022, a aquipe comandada por Abel Ferreira faturou o Paulista, a Recopa e o Brasileirão. No ano passado, o Palmeiras levantou o Paulista, a Supercopa e o Brasileirão. Já em 2024 foi campeão paulista novamente.

Dessa forma, o Verdão igualou uma série de há quase cem anos. Quando ainda era Palestra Italia, o Palmeiras faturou o Campeonato Paulista em 1932, 1933 e 1934, o Torneio Início em 1935 e novamente o Paulista em 1936.

O Palmeiras disputará pelo menos cinco torneios em 2025, na tentativa de ampliar o recorde e chegar ao sexto ano seguido conquistando pelo menos um título. Afinal, a equipe comandada por Abel Ferreira disputará o Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes. Caso o Verdão fature o torneio sul-americano, disputará o Intercontinental em dezembro.

A primeira partida do Verdão no ano que vem será recebendo a Portuguesa pelo Campeonato Paulista. A partida será realizada entre os dias 14 e 16 de janeiro. Vale lembrar que a Federação Paulista de Futebol ainda não desmembrou a rodada.

