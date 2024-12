Grêmio anuncia a contratação de Gustavo Quinteros como novo treinador

Neste sábado (28), o Grêmio encerrou a busca por um treinador para a próxima temporada. O argentino Gustavo Quinteros assumirá a missão de comandar o Imortal em 2025, marcando sua estreia no futebol brasileiro. O clube gaúcho anunciou a novidade em suas redes sociais.

Aliás, o contrato entre o técnico e o Grêmio terá validade até o final do próximo ano. Em um vídeo divulgado pelo clube, Quinteros destacou o entusiasmo com o novo desafio e o acordo firmado com o Tricolor Gaúcho. O comandante foi campeão da liga Argentina com o Velez na atual temporada.

“Para mim, como técnico, é uma honra que meu nome seja citado, lembrado e considerado entre as possibilidades. As coisas difíceis me motivam. Defendo muito o meu trabalho, o esforço, os sonhos e a motivação dos jogadores”, afirmou Quinteros.

Quinteros, portanto, chegará a Porto Alegre nas próximas semanas para dar início à pré-temporada com o elenco do Grêmio. Além dele, a comissão técnica contará com os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, além do preparador físico Hugo Roldán.

Ficha técnica do novo comandante do Grêmio

Nome: Gustavo Domingo Quinteros Desábato

Nascimento: 15/02/1965 (59 anos)

Local: Cafferata (Argentina)

Clubes como treinador: Blooming-BOL, San Martín de San Juan-ARG, Bolívar-BOL, Oriente Petrolero-BOL, Seleção da Bolívia, Emelec-ECU, Seleção do Equador, Al-Nassr-SAU, Al-Wasl-EAU, Universidad Católica-CHI.

TRAJETÓRIA VITORIOSA ???????????? Novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros acumulou conquistas na América do Sul:

???????? 3x Campeão Boliviano e Campeão da Copa de Invierno

????????2x Campeão Equatoriano

????????2x Campeão Chileno, 2x da Copa Chilena e 2x da Supercopa do Chile

????????Atual Campeão Argentino… pic.twitter.com/DAFRT9xlRb — Grêmio FBPA (@Gremio) December 28, 2024

