Atlético encaminha o retorno de Cuca para assumir o clube em 2025

O Atlético negocia a volta do técnico Cuca ao clube. As conversas avançaram neste sábado (28), e o treinador deverá assumir o lugar de Gabriel Milito. O clube demitiu o argentino antes mesmo do fim do Brasileirão, após uma sequência ruim de resultados e as derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores.

Antes de optar por Cuca, o Galo tentou contratar outros técnicos. A diretoria negociou com o português Luís Castro, mas as partes não chegaram a um acordo, e o clube encerrou as conversas. O Atlético também consultou António Oliveira, ex-Corinthians e Cuiabá.

Além disso, o Galo sondou Pedro Caixinha, demitido do Bragantino em outubro, mas não conseguiu fechar um acordo. Caixinha acabou assinando com o Santos, onde assumirá o comando a partir de 2025. Sem sucesso nas outras negociações, a diretoria voltou as atenções para Cuca, que já deixou sua marca no clube.

Cuca está disponível no mercado desde que encerrou sua passagem pelo Athletico. No comando do time paranaense, ele disputou 23 jogos, alcançou um aproveitamento de 66% dos pontos e conquistou o título do Campeonato Paranaense. O treinador acumulou 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Torcida do Atlético gosta de Cuca

Os torcedores do Atlético-MG consideram Cuca um dos melhores técnicos da história do clube. Em suas três passagens anteriores, ele liderou o time nas conquistas da Libertadores de 2013, do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2021, além de três títulos estaduais.

Se o Atlético fechar o acordo, Cuca assumirá o clube pela quarta vez e comandará o time nas competições de 2025: o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

