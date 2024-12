Valorizado no Palmeiras, Vitor Reis tem valor estimulado para venda em 2025

O jogador Vitor Reis, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do EC Juventude, durante partida v..lida pela trig..sima rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, no Est..dio Alfredo Jaconi. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Um dos grandes nomes do Palmeiras em 2024, o defensor e cria da base alviverde, Vitor Reis, permanece nos planos de Abel Ferreira para a próxima temporada. No entanto, a diretoria do clube paulista não descarta negociá-lo. Afinal, ele recebeu sondagens de clubes da Espanha e também da Inglaterra.

Vitor Reis, que encerrou o ano como titular, tem seu valor fixado pelo Palmeiras em 5 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões na cotação atual). No setor defensivo, além dele, o Alviverde conta com Murilo, Naves (que também pode deixar o clube) e o ídolo Gustavo Gómez.

Sondagens por Vitor Reis já chegaram. Apesar disso, a multa rescisória do zagueiro foi estipulada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 626 milhões). Ele está no Palmeiras desde 2016, quando ingressou no clube aos 10 anos. E esteve presente em convocações para as Seleções brasileiras de base.

Abel Ferreira pede um defensor no Palmeiras para 2025

Todavia, Abel Ferreira também informou à diretoria que deseja a contratação de mais um defensor. Além disso, planeja promover Benedetti, destaque do sub-20, à equipe profissional já na pré-temporada de 2025. Assim, vai iniciar o próximo ano com quatro defensores no elenco.

