NBB: Brasília afunda Bauru e termina 2024 com chave de ouro em casa

Brasília alcançou 13ª vitória no NBB para fechar 2024 com chave de ouro - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

Feliz ano novo para a torcida brasiliense. O Brasília Basquete encerrou 2024 com mais uma vitória, desta vez contra o Bauru, por 77 x 67, neste domingo (29/12), no ginásio Nilson Nelson. Em mais um confronto direto, o time candango se manteve na liderança desde o primeiro quarto e não deu chance para qualquer tentativa de reação do adversário para ganhar a 13ª da temporada. Equipe dona do melhor ataque do NBB, a defesa também apareceu, com a menor pontuação sofrida em um jogo na competição, mesmo número do encontro contra o Botafogo.

Mantendo a mão quente, assim como contra o Franca na partida anterior, Lucas Lacerda foi o cestinha do confronto pelos donos da casa com 20 pontos. Começando no banco, Anton Cook contribuiu com 19 e Pedro Mendonça somou mais 9 pontos, sete rebotes e seis assistências. Pelo Bauru, os destaques foram Wesley Mogi e Dontrell Brite, autores de 16 e 15 pontos, respectivamente.

“Ficamos muito felizes em fechar o ano com duas vitórias seguidas contra times fortes. Nossa equipe está cada vez mais encaixada e de parabéns, porque lutamos até o final atrás do nosso objetivo. Tinha que ser assim, estamos aqui para isso e preparados para coisas grandes. Para 2025 o pedido é que venham muitas outras vitórias, porque é o que esse elenco e essa torcida merecem”, comentou Lucas ao Correio.

Com o resultado, o Brasília permanece na terceira colocação, colado nos líderes, e abriu vantagem de dois jogos para o Franca, que foi derrotado pelo Minas. Já o Bauru, que chegou a estar empatado com o time da capital na parte de cima da tabela, perdeu a quinta seguida e segue em queda livre, agora em 9º.

Mesmo com o triunfo, nem todas as notícias são boas para a torcida brasiliense. Segundo maior cestinha e líder em rebotes e eficiência da equipe, Daniel Von Haydin sentiu o joelho direito após uma queda no terceiro quarto e saiu de quadra amparado pelos companheiros. O ala pode ser mais uma baixa para um departamento médico já cheio, com Gemadinha, Gui Santos e Matheus Bonfim. Ainda assim, o intervalo de quase duas semanas para o próximo compromisso vai servir como descanso e recuperação para o elenco.

“Talvez tenha sido uma torção, senti o joelho ali e está doendo. Pelo menos estou conseguindo colocar o pé no chão, o que é um bom indicativo e agora vou fazer os exames para ver o que aconteceu. O Gui está perto de voltar, então tomara que dependendo do que for eu já possa voltar no próximo jogo também. Vai ser bom ter esse tempo para respirar, descansar e renovar as energias, é importante para as pernas, porque foi uma sequência intensa”, disse Von Haydin.

Após uma maratona de cinco jogos na capital federal em 14 dias, o Brasília terá um período de descanso e volta a atuar em 11 de janeiro, contra o São José, às 20h, na Farma Conde Arena, mas a partida não terá transmissão. Classificada para a Copa Super 8, a equipe candanga entra em quadra pelo torneio mata-mata apenas no dia 25, quando recebe o União Corinthians no Nilson Nelson.