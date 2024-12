Vasco estreará em São Januário no Carioca. Mas será visitante

São Januário deverá ser o palco para estreia do Vasco no Carioca - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Mesmo sem data confirmada, o jogo que abrirá a temporada 2025 do Vasco deverá ser em São Januário. O jogo contra o Nova Iguaçu, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, até tem mando do time da Baixada, mas ocorrerá na casa vascaína.

É o que informa o jornalista Venê Casagrande neste domingo (29). Segundo o repórter, a partida ocorrerá no estádio do Vasco, que deve entrar em reforma ao longo de 2025.

A partida ainda não tem data exata, mas será no segundo fim de semana de janeiro. Ou seja, no dia 11 (sábado) ou 12 (domingo), tal qual os outros cinco jogos da Taça Guanabara. Nova Iguaçu x Vasco, aliás, é o único que ainda não tem local confirmado no site oficial da Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro).

O Nova Iguaçu foi uma das pedras na chuteira do Cruz-Maltino em 2024. Além de vencer o jogo entre as equipes na Taça Guanabara (2 a 0, em Uberlândia), foi a Laranja da Baixada a responsável por eliminar o Vasco no Campeonato Carioca. Após empatar por 1 a 1 no jogo de ida, o Nova Iguaçu venceu por 1 a 0 na volta e deixou o Gigante da Colina pelo caminho, rumando à final (derrota para o Flamengo).

A partida que abre 2025, porém, não deverá ter aspecto de revanche. Afinal, o Cruz-Maltino utilizará um time alternativo nas rodadas iniciais da competição. Posteriormente, o Vasco enfrenta o Bangu, Boavista, Madureira, Portuguesa e Maricá – todos em janeiro.

