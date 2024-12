Botafogo se despede e oficializa saída de Romero

O Botafogo confirmou a saída do meia-atacante Óscar Romero. Em postagem neste domingo (29) via redes sociais, o clube carioca deu adeus ao paraguaio de 32 anos, confirmando sua não renovação. Agora, o jogador está livre para assinar com qualquer clube.

O agora ex-camisa 70 do Glorioso se despede, então, com dois títulos de alta prateleira: o Brasileirão e a Libertadores. Ele participou de 27 jogos ao longo de sua passagem, anotando um gol e contribuindo com cinco assistências.

LEIA MAIS: Saiba quais são as exigências do Santos para negociar Jair com o Botafogo

O Fogão fez um texto de despedida ao jogador, relembrando, assim, a homenagem de Romero a Garrincha. Ele optou pela camisa 70 em alusão ao eterno camisa 7 do Glorioso: “dez vezes Garrincha”, foi a explicação do paraguaio (veja no vídeo abaixo).

“Óscar Romero chegou ao Botafogo prestando homenagem ao Maior De Todos Os Tempos, vestiu as nossas cores com determinação e se despede com os títulos do Brasileiro e da Libertadores. Clássico no estilo de comandar o meio-campo, o paraguaio foi decisivo em momentos importantes da temporada e deixou a sua marca nas duas conquistas. Obrigado e boa sorte na caminhada, Óscar!”, despediu-se.

O irmão gêmeo de Ángel Romero (do Corinthians), porém, não encontrou seu espaço no clube. Dos 27 jogos realizados, somente sete foram como titular. Seu único gol, aliás, foi em golada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Veja a postagem do Botafogo

Óscar Romero chegou ao Botafogo prestando homenagem ao #MaiorDeTodosOsTempos, vestiu as nossas cores com determinação e se despede com os títulos do Brasileiro e da Libertadores. Clássico no estilo de comandar o meio-campo, o paraguaio foi decisivo em momentos importantes da… pic.twitter.com/RmbRhyxqWq — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 29, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.