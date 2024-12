Atlético-MG anuncia retorno de Cuca

Fim do mistério: Cuca será o técnico do Atlético-MG em 2025. O próprio Galo anunciou neste domingo (29) a contratação do treinador, que chega para sua quarta passagem. Ele comandou a equipe nos em seis títulos, incluindo o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro), além da Libertadores de 2013, e os Estaduais de 2012 e 2013. Sua última passagem foi entre 2021 e 2022.

Antes de optar por Cuca, o Galo tentou contratar outros técnicos. A diretoria negociou com o português Luís Castro, mas as partes não chegaram a um acordo, e o clube encerrou as conversas. O Atlético também consultou António Oliveira, ex-Corinthians e Cuiabá.

LEIA MAIS: Retrospectiva-2024: em tempo de Botafogo, como ser triste?

Além disso, o Galo sondou Pedro Caixinha, demitido do Bragantino em outubro, mas não conseguiu fechar um acordo. Caixinha acabou assinando com o Santos, assumindo a partir de 2025. Sem sucesso nas outras negociações, a diretoria voltou as atenções para Cuca, que já deixou sua marca no clube.

O técnico de 61 anos estava disponível no mercado desde que encerrou sua passagem pelo Athletico. No comando do time paranaense, ele disputou 23 jogos, com aproveitamento de 66% dos pontos e o título do Campeonato Paranaense. No período, o treinador acumulou, assim, 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Confira o anúncio do Atlético-MG

Técnico mais vitorioso da história do Clube, Cuca está de volta ao Galo! ???? Esta será a quarta passagem do treinador pelo Atlético, onde comandou o time em grandes conquistas como o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e a Libertadores de 2013, além dos… pic.twitter.com/MOkWNBU0jB — Atlético (@Atletico) December 29, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.