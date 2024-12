Memphis Depay, do Corinthians, aparece segurando fuzil em visita a exército de Gana

Memphis Depay segue em sua visita à Gana, país africano em que nasceu o pai dele. No local, o atacante do Corinthians mantém um projeto social.

Neste domingo (29), o jogador postou fotos de uma visita que fez ao 4º Batalhão de Infantaria do exército de Gana. Na primeira imagem, o jogador holandês aparece com um fuzil, ao lado de um militar.

O atacante do Timão exigiu honrarias recebidas e fotos de veículos militares.

Depay e os outros jogadores do Corinthians estão de férias e se reapresentam no dia 7 de janeiro, no CT Joaquim Grava. O primeiro jogo da temporada será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, na estreia pelo Campeonato Paulista.

