Gabriel Veron deixa o Cruzeiro e faz despedida nas redes sociais

Gabriel Veron não jogará pelo Cruzeiro em 2025, pois o clube mineiro optou por não exercer a opção de compra do atacante, que pertence ao Porto, de Portugal. Dessa forma, a diretoria do clube europeu decidirá o futuro do jogador, que atualmente não tem espaço na equipe comandada por Vítor Bruno.

Veron alternou entre a titularidade e o banco de reservas no Cruzeiro, equipe que alcançou a final da Sul-Americana em 2024, mas foi derrotada na decisão pelo Racing. Nas redes sociais, Gabriel Veron se despediu do clube mineiro e agradeceu pelas oportunidades.

“Obrigado, @cruzeiro!! 2024 foi daora (sic) demais! Um ano de reconstruções. Agradeço demais pela oportunidade! 2025 eu tô (sic) preparado para qualquer desafio! Pra cima”, publicou o jogador.

Contudo, para manter Veron, o Cruzeiro precisaria desembolsar 10 milhões de euros (R$ 63 milhões, pela cotação do dia). Outra possibilidade seria solicitar um novo empréstimo. Pelo time mineiro, ele disputou 35 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências.

Todavia, para o setor ofensivo, o Cruzeiro já confirmou as chegadas de Dudu e Bolasie, além de aguardar Gabigol e Marquinhos. O clube promete um mercado agressivo em 2025.

