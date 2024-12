Abel Ferreira, do Palmeiras, vai a jogo do clube que o revelou em Portugal

O técnico Abel Ferreira está de férias em Portugal e, neste domingo (29), aproveitou para assistir a uma partida do Penafiel, time onde começou sua carreira como lateral-direito, em 1997. O clube, atualmente na segunda divisão nacional, presenteou o comandante do Palmeiras.

Nas redes sociais, o Penafiel publicou uma imagem de Abel Ferreira segurando um cachecol do clube, acompanhada da legenda: “Abel Ferreira visitou sua casa ‘Natal’ tendo sido presenteado pelo Clube e pela SAD”.

Contudo, nas arquibancadas, Abel viu sua equipe empatar com o Benfica B, o que manteve a liderança da competição, com 32 pontos em 16 jogos. O Tondela ocupa a segunda posição, com 31 pontos conquistados. Os três primeiros sobe de divisão.

Palmeiras de Abel Ferreira terá calendário cheio em 2025

Pelo Palmeiras, a reapresentação do elenco, incluindo Abel Ferreira, está marcada para o início de janeiro. A estreia no Campeonato Paulista será no dia 15, contra a Portuguesa. O Alviverde também disputará a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Libertadores e o Super Mundial de Clubes.

