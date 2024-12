Palmeiras espera resposta por Andreas ainda nesta semana

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 09: Andreas Pereira of Fulham in action during the Premier League match between Crystal Palace FC and Fulham FC at Selhurst Park on November 09, 2024 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

Com um pouco de pressa, o Palmeiras confia que receberá a resposta do Fulham (ING) sobre a proposta ao meia Andreas Pereira ainda nesta semana. Dessa forma, o Verdão precisa de uma definição, para saber se contará com o atleta em 2025 ou se partirá para um “Plano B”. As informações são do “GE”.

O Palmeiras acredita que o Fulham focará em dar uma resposta agora, afinal, só joga no próximo domingo (5). Por um lado, o Verdão aposta no desejo do meia retornar ao Brasil. No entanto, os ingleses têm feito jogo duro, afinal, o belga naturalizado brasileiro é titular no time inglês. A proposta está na mesa: 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões) mais bônus.

Andreas Pereira está em sua terceira temporada no Fulham. Na atual, são dois gols e uma assistência, com 17 partidas disputadas. Deste total, foram 15 como titulares. O belga, aliás, marcou diante do Liverpool e do Manchester City. Ao todo, são dez gols e 15 assistência pelo Fulham, em 99 confrontos.

O meia começou a carreira no Manchester United, em 2014. Depois, passou ainda por Granada, Lazio, Valencia e retornou aos Red Devils antes de ser contratado pelo Flamengo. Aliás, Andreas defendeu o Fla entre 2021 e 2022. Apesar de bons números ofensivos, ficou marcado por um erro na prorrogação da final da Libertadores de 2021, vencida justamente pelo Verdão. O atleta de 28 anos coleciona ainda passagens pela Seleção Brasileira. Inclusive, ele disputou a Copa América de 2024.

Janela movimentada

Se o Palmeiras realmente fechará com o meia, só o tempo dirá. Fato é que o Palmeiras, após passar a última temporada sem título nacional ou continental, está forte na janela. Dessa forma, já contratou os atacantes Facundo Torres e Paulinho.

