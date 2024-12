Corinthians anuncia saída de nove jogadoras

O Corinthians anunciou a saída de nove jogadoras do elenco profissional: a lateral-direita Carol Tavares, a lateral-esquerda Yasmin, as atacantes Millene, Fernanda, Jhennifer e Gabi Portilho, a zagueira Isabela, a meia Ju Ferreira e a goleira Mary Camilo.

Vale lembrar que a lista inclui três atletas medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris: Gabi Portilho, Yasmim e Jhennifer. O Corinthians, inclusive, postou uma mensagem de despedida às nove atletas que tiveram os contratos encerrados agora em dezembro.

“O Sport Club Corinthians Paulista aproveita para agradecer a todas pelo empenho e profissionalismo demonstrado por todo o vitorioso tempo em que estiveram conosco.”

Aliás, a reformulação do elenco corintiano acontece mesmo após uma temporada com muitos títulos. Afinal, o Corinthians faturou três de quatro títulos possíveis: Supercopa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Dessa forma, perdeu apenas o Paulistão, mas foi vice para o Palmeiras.

Em 2025, o Corinthians disputará novamente estes quatro torneios. Já de olho no ano que vem, o Timão anunciou a atacante Andressa Alves, que coleciona pasagens pela Seleção Brasileira. A atacante Marta é outra na mira da diretoria do Alvinegro.