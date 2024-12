Otero deixa o Santos e é anunciado pelo Nacional do Uruguai

O venezuelano Romulo Otero não é mais jogador do Santos. Na manhã desta segunda-feira (30), o Nacional do Uruguai anunicou o venezuelano anunciado, que disputará a Libertadores da América em 2025. Seu vínculo com o Peixe se encerrava nesta terça-feira (31) e não foi renovado.

Embora a situação para a permanência de Otero estivesse encaminhada, a situação mudou com a chegada de Pedro Caixinha. O treinador não se empolgou com o meia e pediu outras opções para Marcelo Teixeira. Com isso, o venezuelano entrou na lista de negociáveis do elenco e entrou no radar do Nacional, que concretizou a contratação do jogador por duas temporadas.

Otero foi um dos principais nomes do Santos na conquista da Série B. O venezuelano atuou em 51 partidas, com oito gols marcados e cinco assistências.

???????? ¡????????????????????????????????????????, ?????????????????????????! ???????? Rómulo Otero es nuevo jugador del Decano del fútbol uruguayo por las próximas 2 temporadas ???????? ¡A dejarlo todo por estos colores! ??????????#ElClubGigante pic.twitter.com/rUzLx5RKqM — Nacional (@Nacional) December 30, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.