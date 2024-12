Uniformes do Corinthians farão homenagens a anos históricos

Novo uniforme titular do Corinthians deve ser lançado em abril de 2025 - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os próximos uniformes do Corinthians farão alusão a modelos de anos inesquecíveis para o torcedor. Dessa forma, os uniformes 1 e 2, com previsão de lançamento para abril, terão uma releitura do modelo de 2000, quando o Timão foi campeão mundial. Já o de número 3 relembrará 2005, ano de título nacional.

Vale lembrar ainda que tanto as temporadas de 2000 e 2005 completam um “aniversário redondo” em 2025: 25 e 20 anos, respectivamente. Aliás, o Timão completará ainda 115 anos em setembro do ano que vem, quando deve ser lançado o terceiro uniforme.

“As coleções foram definidas antes da minha chegada. Quando eu entro aqui, em junho, a gente começa a falar dos uniformes de 2026. No assunto camisa, a gente está focado em entender qual a melhor forma para abastecer bem o mercado e não deixar o público sem produto. Porque o que tem acontecido é que esgota e, de fato, a cadeia não é tão ágil na reposição”, comentou Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do Corinthians, ao “GE”.

Os uniformes serão confeccionados pela Nike, fornecedora de material esportivo do Corinthians. Aliás, os modelos devem se inspirar na linha “Total 90”, que estampou a camisa de grandes clubes e seleções pelo mundo no início dos anos 2000.

O torcedor e influenciador Marlon Ferreira antecipou um provável modelo a ser adotado pelo Corinthians e Nike em 2025. Ele, inclusive, é reconhecido por “antecipar” os uniformes da fornecedora esportiva no Timão.

No ano que vem, o Corinthians disputará quatro títulos: Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão

