Flamengo negocia contratação de atacante da Burkina Faso

No dia da apresentação de José Boto como diretor de futebol do clube, o Flamengo iniciou suas movimentações dentro do mercado da bola. O Mengão negocia a contratação do atacante Lassina Traoré, que atualmente está no Shakhtar Donetsk e também defende a seleção de Burkina Faso.

O atacante já trabalhou com Boto na Ucrânia. O dirigente contratou Traoré em 2021 para o clube do leste do europeu, onde o atleta tem vínculo até o final de 2026.. Antes disso, havia passado pelo Ajax, onde estreou na equipe profissional após ser descoberto pela filial do clube holandês na África do Sul.

O Flamengo analisa a condição física do jogador de 23 anos, que já sofreu com uma lesão no joelho. O burquino entrou no radar pela prioridade dada ao ataque pelo clube.

Neste três anos de Skakhtar foram 81 gols, com 21 gols e 13 assistências. Nesta temporada, foram três gols e duas assistências em 18 partidas. Pela seleção de Burkina Faso, o atacante atuou em 28 partidas, com 11 gols marcados. 2024 foi o ano que Traoré mais vestiu a camisa dos Garanhões, dez, e o que mais balançou as redes, quatro vezes.

