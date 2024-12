Emprestado pelo Vasco, Clayton Silva se destaca em Portugal

O atacante Clayton Silva não agradou em sua curta passagem pelo Vasco. Mas, emprestado pelo Gigante da Colina, ele vem fazendo um grande trabalho pelo Rio Ave no Campeonato Português.

Afinal, o jogador de 25 anos já surge na terceira posição na artilharia do certame após 16 rodadas. Com nove gols, o brasileiro só está atrás de Samu Aghehowa (do Porto, com 13), e o craque Gyokeres (do Sporting, com 18). Assim, ele contribui com a campanha do Rio Ave, que surge na décima posição. Na Taça de Portugal, sua equipe está nas oitavas de final e enfrenta seu ex-clube, Casa Pia.

Não à toa, conquistou elogios do treinador do Rio Ave, Petit, ex-comandante do Cuiabá. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Nacional da Madeira, quando Clayton marcou os dois gols, no último domingo (29), o português falou sobre a fase do brasileiro.

“Quando as equipes são bem trabalhadas, os atacante fazem sempre gols. Há sempre duas posições específicas no campo, o goleiro e o atacante. Temos três atacantes de qualidade, o Clayton está num bom momento, por isso estamos satisfeitos porque nos tem ajudado”, afirmou o treinador.

Clayton chegou ao Vasco por cerca de R$ 19 milhões junto ao Casa Pia, em março de 2024. O atacante, porém, não se encontrou no Cruz-Maltino, que vivia crise institucional. Em apenas oito jogos, foram três técnicos comandando Clayton Silva no período em que esteve em São Januário. Em agosto, já sem espaço no elenco, foi emprestado ao Rio Ave até o fim da temporada europeia. Ou seja, ele deve retornar à Colina em agosto de 2025.

